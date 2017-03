Find out the most popular Disney princesses by state

Does your state likes Ariel more than Snow White? Or does your state preferBelle overElsa? A new post from Decluttr shows which Disney princess each state loves the most. The results were based off of search data from Google.Elsa was the most popular princess, topping searches in eight states, according to Decluttr. Belle was the most popular in six states, as well as Moana, the newest Disney princess. The full list of states and their corresponding Disney princess is below.Alabama -- PocahontasAlaska -- MoanaArizona -- BelleArkansas -- MulanCalifornia -- Snow WhiteColorado -- AuroraConnecticut -- Snow WhiteDelaware -- PocahontasFlorida -- RapunzelGeorgia -- MoanaHawaii -- MulanIdaho -- BelleIllinois -- RapunzelIndiana -- CinderellaIowa -- PocahontasKansas -- CinderellaKentucky -- CinderellaLouisiana -- MoanaMaine -- Snow WhiteMaryland -- PocahontasMassachusetts -- MulanMichigan -- MoanaMinnesota -- CinderellaMississippi -- MoanaMissouri -- ElsaMontana -- ElsaNebraska -- ElsaNevada -- Snow WhiteNew Hampshire -- RapunzelNew Jersey -- BelleNew Mexico -- ElsaNew York -- ArielNorth Carolina -- ElsaNorth Dakota -- AuroraOhio -- ElsaOklahoma -- ElsaOregon -- BellePennsylvania -- BelleRhode Island -- AuroraSouth Carolina -- ArielSouth Dakota -- RapunzelTennessee -- PocahontasTexas -- ElsaUtah -- MoanaVermont -- AuroraVirginia -- PocahontasWashington -- BelleWest Virginia -- PocahontasWisconsin -- AuroraWyoming -- Aurora