ENTERTAINMENT

Meek Mill, Nicki Minaj, Post Malone headline Made in America 2018 in Philadelphia

PHILADELPHIA (WPVI) --
Nicki Minaj, Post Malone and Meek Mill will headline Made in America 2018 in Philadelphia.

The full lineup for the show, to be held on September 1 and 2 along the Ben Franklin Parkway, was announced on Monday.

The performers are:

NICKI MINAJ
POST MALONE
MEEK MILL
DIPLO
ZEDD
MIGUEL
JANELLE MONÁE
ALESSIA CARA
FAT JOE
6LACK
BELLY
TY DOLLA $IGN
RICH THE KID
SABRINA CLAUDIO
JESSIE REYEZ
LOUIS THE CHILD
TCHAMI
LIL B
GUNNA
SNAKEHIPS
JUICE WRLD
BLOCBOY JB

SOB X RBE
SHECK WES
SAINT JHN
JAY PARK
SAWEETIE
A$AP TWELVYY
CASHMERE CAT
JAI WOLF
TOKIMONSTA
PREME
WHITE REAPER
CLAIRO
SHOW ME THE BODY
CODE ORANGE
TURNSTILE
SABA
ANNA LUNOE
DRIVER ERA
BLOODPOP
INJURY RESERVE
HOBO JOHNSON & THE LOVEMAKERS
DAVIDO
SHORELINE MAFIA

ELOHIM
LOST KINGS
FORTH WANDERERS
KWEKU COLLINS
ODIE
MAXO KREAM
ARMANI WHITE
AMARA LA NEGRA
BUZZY LEE
MIR FONTANE
TROUBLE
JPEGMAFIA
TYLA YAWEH
CITY MORGUE
LOUIS FUTON
LOPHIILE
WICCA PHASE SPRING ETERNAL
ORION SUN
ZAHSOSAA

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