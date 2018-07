Nicki Minaj, Post Malone and Meek Mill will headline Made in America 2018 in Philadelphia.The full lineup for the show, to be held on September 1 and 2 along the Ben Franklin Parkway, was announced on Monday.The performers are:NICKI MINAJPOST MALONEMEEK MILLDIPLOZEDDMIGUELJANELLE MONÁEALESSIA CARAFAT JOE6LACKBELLYTY DOLLA $IGNRICH THE KIDSABRINA CLAUDIOJESSIE REYEZLOUIS THE CHILDTCHAMILIL BGUNNASNAKEHIPSJUICE WRLDBLOCBOY JBSOB X RBESHECK WESSAINT JHNJAY PARKSAWEETIEA$AP TWELVYYCASHMERE CATJAI WOLFTOKIMONSTAPREMEWHITE REAPERCLAIROSHOW ME THE BODYCODE ORANGETURNSTILESABAANNA LUNOEDRIVER ERABLOODPOPINJURY RESERVEHOBO JOHNSON & THE LOVEMAKERSDAVIDOSHORELINE MAFIAELOHIMLOST KINGSFORTH WANDERERSKWEKU COLLINSODIEMAXO KREAMARMANI WHITEAMARA LA NEGRABUZZY LEEMIR FONTANETROUBLEJPEGMAFIATYLA YAWEHCITY MORGUELOUIS FUTONLOPHIILEWICCA PHASE SPRING ETERNALORION SUNZAHSOSAA------