Ovidio Guzmán López, hijo de 'El Chapo' se declara culpable en caso de narcotráfico en EEUU

ARCHIVO - En esta imagen, tomada de un video y proporcionada por el gobierno mexicano, aparece Ovidio Guzmán López, detenido en Culiacán, México, el 17 de octubre de 2019. CEPROPIE vía AP Archivo

CHICAGO -- Un hijo del reconocido capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán se declaró culpable el viernes de cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Es el primero de los hijos de "El Chapo" en llegar a un acuerdo de culpabilidad. Los fiscales alegan que Ovidio Guzmán López y su hermano, Joaquín Guzmán López, dirigían una facción del cártel de Sinaloa. Se conocen localmente como los "Chapitos" y las autoridades federales en 2023 describieron la operación como un esfuerzo masivo para enviar cantidades "asombrosas" de fentanilo a Estados Unidos. Ovidio Guzmán López se declaró culpable de cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y armas de fuego relacionados con su papel de liderazgo en el cártel. Acordó posponer su sentencia para una fecha posterior en la corte. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Guzmán López admitió haber supervisado la producción y el tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos, alimentando una crisis que ha contribuido a decenas de miles de muertes por sobredosis anualmente. Los términos del acuerdo, incluidas las recomendaciones de sentencia o acuerdos de cooperación, no han sido revelados de momento. La especulación sobre un acuerdo ha ido en aumento durante meses, a medida que las negociaciones tras bambalinas progresaban discreta y lentamente. La audiencia fue inicialmente programada para el miércoles, pero fue reprogramada para el viernes por la jueza federal de distrito Sharon Coleman sin explicación. Las audiencias a menudo han sido retrasadas o reprogramadas. El padre de Ovidio Guzmán López, Joaquín "El Chapo" Guzmán, cumple actualmente una condena de cadena perpetua tras ser declarado culpable en 2019 por su papel como exlíder del cártel de Sinaloa, habiendo traficado montañas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos durante 25 años. Los hermanos supuestamente asumieron el antiguo papel de su padre como líderes del cártel de Sinaloa. Ovidio Guzmán López fue detenido por las autoridades mexicanas a principios de 2023 y extraditado hacia Estados Unidos. Inicialmente se declaró inocente, pero en los últimos meses señaló su intención de cambiar su declaración. Joaquín Guzmán López y otro de los líderes del cártel durante varios años, Ismael "El Mayo" Zambada, fueron arrestados en julio de 2024 en Texas después de llegar a bordo de un avión privado. Ambos hombres se han declarado inocentes de múltiples cargos. Su captura desató una ola de violencia en el estado de Sinaloa, en el norte de México, al tiempo que dos facciones del cártel de Sinaloa se enfrentaban. ___ La periodista de The Associated Press Megan Janetsky contribuyó a este despacho desde Ciudad de México.

