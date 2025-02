Trump visita avión de Boeing para resaltar retraso en la entrega de un nuevo Air Force One

El presidente Donald Trump aborda el Air Force One en la base conjunta Andrews, Maryland, el viernes 14 de febrero de 2025, en ruta a West Palm Beach, Florida. AP foto/Ben Curtis

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. -- El presidente Donald Trump recorrió un avión de Boeing para revisar nuevas características de hardware y tecnología, y resaltar el retraso del fabricante de aeronaves en la entrega de versiones actualizadas del avión presidencial Air Force One, informó la Casa Blanca el sábado. Trump visitó la aeronave privada de 13 años estacionada en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach. "El presidente Trump está recorriendo un nuevo avión de Boeing para revisar el nuevo hardware/tecnología", dijo Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca. "Esto destaca el fracaso del proyecto para entregar un nuevo Air Force One a tiempo, como se prometió". El Air Force One es un Boeing 747 modificado. Existen dos y el presidente vuela en ambos aviones de más de 30 años. Boeing Inc. tiene el contrato para producir versiones actualizadas, pero la entrega se ha retrasado mientras el fabricante de aeronaves ha perdido miles de millones de dólares en el proyecto. La entrega inicialmente estaba programada para 2024, pero se ha pospuesto para algún momento de 2027 para el primer avión y en 2028 -el último año de Trump en el cargo- para el segundo, según la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Trump ha arremetido contra el costo del proyecto y los retrasos en su entrega. Durante una charla en línea en 2024 en la plataforma de redes sociales X de Musk, le dijo al fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, que pudo recortar más de mil millones de dólares del proyecto jugando duro con Boeing durante su primer mandato. "En el transcurso de unas cuatro semanas, al decir yo que no lo iba a hacer, conseguí que se redujera el precio en 1.600 millones de dólares exactamente por el mismo avión, aparte de que teníamos una pintura más bonita, si quieren saber la verdad, pero exactamente por el mismo avión", dijo Trump. Musk, un multimillonario, ayudó a financiar la campaña de Trump en 2024 y está liderando un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que trabaja para reducir el tamaño del gobierno mediante la reducción del gasto, la eliminación de agencias y la reducción de la fuerza laboral federal. Musk ha sido criticado por sus métodos. El director general de Boeing, Kelly Ortberg, dijo el mes pasado que Musk está trabajando con la empresa para ayudar a acelerar la entrega de los reemplazos del Air Force One. Trump también está interesado en cambiar el esquema de colores del Air Force One de azul claro a un azul más oscuro. Un intento anterior de Trump de cambiar los colores fue abandonado por el entonces presidente Joe Biden después de que un estudio concluyó que hacerlo requeriría pruebas adicionales y causaría más retrasos, aumentando el costo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



