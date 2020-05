Operation 6abc: Save a Life Fire Safety Campaign 2020

.











• Draw a map of each floor of your home including all doors and windows• Identify two ways out of every room• Set a goal: Get outside within two minutes• Keep your plan on your refrigerator• Practice regularly and include petsWhy?• Helps prevent fire or smoke from spreading into your room• Gives you the opportunity to feel the temperature of the door with the back of your hand before opening• Cold --> Open cautiously, look, close door behind you• Hot --> Keep closed, cover vents and door cracks, call 911Why?• Helps firefighters move through the area quickly• Items in disarray may cause injuries if smoke is obscuring vision• Can potentially cause a fire if clutter is close to a heat sourceReplace batteries when:• Beeping• Light goes off or turns redReplace entire alarm when:• Over 10 years old• YellowingFrom 10am until 2pm on Saturday, February 1st, Save A Life Saturday will be held at 14 Home Depot locations. Stop by to see your local Kidde Representative for more information on which Kidde smoke and CO alarms are right for your family, learn fire safety tips, and pick up a free escape plan to practice with your familyPhiladelphia residents can call 311 for smoke alarms and installation help. 