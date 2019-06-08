Guide to the 2019 Philadelphia Pride Parade and Festival

PARADE:
Start time: 11 a.m. on Sunday, June 9
The parade begins in the heart of the Gayborhood at 13th and Locust and proceeds along a 1.5 mile route through Center City and Philadelphia's historic district.
The judging stand is at Independence Mall at 6th and Market streets. The parade ends at the festival location at the Great Plaza of Penn's Landing,
The theme is "Stonewall 50," the 50th anniversary of the Stonewall riots and the beginning of the LGBT rights movement.
A float commemorating the riots will be a part of the parade.
FESTIVAL
The parade is expected to reach the festival at approximately 1 p.m.
RELATED: CLICK HERE for a map of the parade route.
BROADCAST
6abc will be filming the parade on June 9 and will broadcast the parade at 1 p.m. on June 30 following a 30 minute special on the anniversary of Stonewall.
HONOREES
Among the honorees will be Mark Segal, the publisher of the Philadephia Gay News, he was at the original riots in 1969.
PERFORMERS
Performances
Fortune Feimster
Ian Harvie
Frenchie Davis
Dawn Robinson,
Reality show performers Vincint (The Four), Brian Justin Crum (America's Got Talent) and David Hernandez (American Idol).
PARADE PARTICIPANTS:
Parade Participant Overview
1 COLOR GUARD MOTOR CYCLES & SKOOTERS
2 PHILADELPHIA FREEDOM BAND
3 ROAD TO STONEWALL FLOAT DMH FUND
4 CHARLENE ARCILA CURTESY SHUTTLE
5 GRAND MARSHAL FLOAT
6 PHILADELPHIA FAMILY PRIDE
7 ATTIC LGBT YOUTH GROUP
8 PFLAG
9 SUGAR HOUSE CASINO
10 WILLIAM WAY LGBT COMMUNITY CENTER
11 TABU
12 PHILADELPHIA FREEDOM ROUND UP
13 PHILADELPHIA UNION SOCCER
14 VYBE URGENT CARE
15 UBAR & TAVERN ON CAMAC
16 WALGREENS
17 BANK OF AMERICA
18 HARDROCK HOTEL AND CASINO
19 JP MORGAN CHASE
20 TD BANK
21 PHILADELPHIA GAY MENS CHORUS
22 PHILADELPHIA POLICE RECRUITMENT
23 FBI PHILADELPHIA
24 PHILADELPHIA FIRE DEPARTMENT
25 WELLS FARGO BANK
26 WE WORK
27 WOODYBURY COMMUNITY PRIDE
28 VETERANS FOR PEACE
29 SEPHORA
30 SAINT-GOBAIN
31 DANIELLE TAGUE/ASTA ZENECA
32 LYFT
33 BEBASHI TRANSITION TO HOPE
34 ACCENTURE
35 ACLU OF PENNSYLVANIA
36 ABRAMSON SENIOR CARE
37 BIG BROTHERS BIG SISTERS INDEPENDENCE
38 ALWAYS BEST CARE
39 AMERICAN FOUNDATION FOR SUICIDE PREVENTION
40 PECO
41 FIVE BELOW
42 MAC COSMETICS
43 MASTERY SCHOOLS
44 M & T BANK TRI-STATE PRIDE
45 JEFFERSON
46 AMERISOURCEBERGEN
47 PEACE CORPS
48 W.L. GORE & ASSOCIATES
49 IRON MOUNTAIN
50 FMC CORPORATION
51 FRACTAL FLOW ARTS
52 FROM THE ROOTS FITNESS - NICOLE MICHAELS
53 T-MOBILE
54 XFINITY NBC10 T62 TELEMUNDO
55 FIFTY SHADES OF PURPLE AGAINST BULLYING
56 SOUTHERN NJ LGBTQA PRIDE
57 CHILDREN'S HOSPITAL OF PHILADELPHIA
58 CHEER PHILADELPHIA
59 TOASTED WALNUT
60 LINCOLN FINANCIAL
61 GIANT FOOD STORES
62 PHILLY GRYPHONS RUGBY
63 STONEWALL SPORTS - PHILADELPHIA
64 CITY OF BROTHERLY LOVE SOFTBALL LEAGUE
65 CUT HAIR SALON
66 PHILADELPHIA FINS
67 FLAGGOTS
68 DISCOVER FINANCIAL SERVICES
69 BETA DELTA CHAPTER OF BETA PHI OMEGA SORORITY, INC
70 AMERICAN AIRLINES EMPLOYEES RESOURCE GROUP
71 CAPITAL ONE
72 PHILADELPHIA CITY WORKERS
73 PHILADELPHIA DEPT OF HEALTH
74 AIDS HEALTHCARE FOUNDATION
75 NORDSTROM
76 MCCP- METROPOLITAN COMMUNITY CHURCH PHILADELPHIA
77 BURLINGTON STORES
78 BROTHERS UNITED/ACCESS MATTERS
79 NORRIS SQUARE COMMUNITY ALLIANCE
80 FAULKNER MAZDA
81 COLLENBROOK UNITED CHURCH
82 JEWISH FAMILY CHILDREN'S SERVICE PHILADELPHIA
83 PHILLY CHEER ELITE
84 PHILLY BI VISIBILITY
85 PHILLY GENDER REBELS: TRANS & GNC PRIDE
86 PHILADELPHIA FOR JUSTICE
87 PNC
88 GALAEI
89 PENN JERSEY ROLLER DERBY
90 GREATER ATLANTIC CITY GLBT ALLIANE
91 CITIZEN'S BANK+
92 INDEPENDENCE SQUARES
93 PUBLIC HEALTH MANAGEMENT CORPORATION
94 REFUSE FASCISM
95 SHAKE SHACK
96 PLANNED PARENTHOOD OF SOUTHEASTERN PA
97 CAMPBELL SOUP
98 MERCK
99 PEPPER HAMILTON LLP
100 PETSMART
101 PHILLY ROLLER DERBY 95.7 BEN-FM
102 EINSTEIN PRIDE PROGRAM
103 RENEWAL BY ANDERSEN
104 ALLY
105 REPRODUCTIVE MEDICINE ASSOC OF PHILA & NJ
106 RING
107 SANTANDER
108 TABERNACLE UNITED CHURCH
109 AVID RADIOPHARMACEUTICALS
110 FLIP LUBE
111 FLYING DUTCHMAN FOUNDATION
112 HEALTH PARTNERS PLANS
113 JOHNSON MATTHEY INC
114 ARAMARK
115 TARGET
116 ST. CHRISTOPHER'S HOSPITAL FOR CHILDREN
117 PRIDE @OSLSOFT PHILADELPIA CHAPTER
118 PHILADELPHIA 76ERS
119 POWER 99 / IHEART RADIO
120 Q102 / IHEART RADIO
121 URBAN OUTFITTERS
122 TRIP ADVISOR
123 TOKIO MARINE NORTH AMERICA SERVICES -TMNAS
124 JOHNSON & JOHNSON/CARE WITH PRIDE
125 TERRAVIDA HOLISTIC CENTERS
126 VANGUARD OUT PROFESSIONAL ENGAGEMENT
127 WAWA
128 WTDY
129 UNITE HERE LOCAL 274
130 IBX INDEPENDENCE BLUE CROSS
131 YMCA - GREATER PHILADELPHIA YMCA
132 YOU CAN PLAY PROJECT
133 CHURCH OF THE HOLY TRINITY RITTENHOUSE SQUARE
134 LIVENT / JUAN CARBS CRUZ
135 HUMAN RIGHTS CAMPAIGN
136 KPMG
137 WALNUT STREET THEATRE
138 DREXEL UNIVERSITY ALUMNI
139 RECONCILING UNITED METHODISTS OF EASTERN PA
140 DEFENDERS ASSOCIATION OF PHILADELPHIA
141 CREATIONS BY COPPOLA
142 BIKESTOP