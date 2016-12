Sources: Kidde and http://www.paa-east.com/carbon-monoxide-devices---state.html.

Sponsored By:6abc is teaming up with area fire departments and Kidde The Home Depot , and your local tri-state Toyota dealers for our 25th annual Operation 6abc: Save a Life fire safety and CO awareness campaign.Our Action News 4pm Team and local firefighters are teaming up to offer you and your family fire prevention tips through a series of on-air messages.• Nearly half of the nation's fire deaths occur in the four percent of homes that do not have smoke alarms.• Install smoke alarms on every floor, inside and outside of bedrooms.• Test smoke alarms weekly and replace when needed.• As of 2010, Pennsylvania law requires CO alarms to be installed outside of each separate sleeping area in the immediate vicinity of bedrooms in all newly constructed one and two-family dwellings.• As of 2013, Pennsylvania law requires CO alarms to also be installed in the immediate vicinity of fossil-fuel burning heaters or fireplaces in all multi-family dwelling units.• Since 2009, residents living in the city of Philadelphia must have CO alarms in all new and existing one and two-family homes and residential care/assisted living facilities. CO alarms must be installed within 15 feet from bedrooms and sleeping areas.Abington Township Fire Marshal's Office267-536-1000Alloway Township Fire Co.856-935-7716America Hose, Hook and Ladder Co. #2215-788-0742Green Ridge Fire Company, Aston Township610-494-6771Atlantic City Fire Department609-347-5590Auburn Volunteer Fire Company856-299-3385Avondale Fire Company610-268-2486Bargaintown Volunteer Fire Company Station #2609-927-2387Bellmawr Fire and Rescue Department856-933-0400Belmont Hills Fire Company610-664-9185Bensalem Township Fire Rescue215-633-3617Bethel Township Hose Co. #1610-494-4070Berlin Township Fire Company856-767-1854Borough of Hatboro: Fire Marshal's Office215-443-9100Bordentown Fire District #2(609) 298-8527Bridgeport Fire Co. #1610-275-9860Bridgeton Fire Department856-451-0091Bristol Fire Company215-785-1975Bristol Township Fire Marshal's Office215-785-5671Brookhaven Fire Company610-872-8093Brookline Fire Company610-449-4567Bryn Mawr Fire Company610-525-7702Bucks County Fire Marshal's Office1-888-942-8257Burlington County Fire Marshal's Office609-265-5000Burlington Township Fire Department609-386-0462Camden Fire Department856-757-7529Centerton Fire Company Station #23856-358-2411Cheltenham Fire Company215-379-2803Chester County Fire Marshal's Office610-344-5000Cinnaminson Fire District #1856-829-5220Chester Fire Bureau610-447-7765Clifton Heights Fire Company484-844-2176Collingdale Fire Company #1610-583-2323Collingdale Fire Company #2610-583-0500Collings Lakes Fire Department609-561-9614Collingswood Fire Department856-854-1043Cologne Volunteer Fire Company609-965-3320Conshohocken Fire Department610-828-4095Cornwells Fire Company #16215-639-1111Darby Fire Company #1610-583-5111Darby Township Fire Company610-461-2870Deerfield Township Fire Prevention856-455-3200Delanco Fire Department: Washington Fire Company #1856-764-0951Deptford Fire Department856-848-3098Doylestown Fire Company215-348-2656East Norriton Township Fire Marshal's Office610-272-0748Eddington Fire Company215-245-9841Eddystone Fire Company #1610-874-5800Edge Hill Fire Company215-885-7178Edgely Fire Company215-943-7751Egg Harbor City Fire Department609-965-0094Elkins Park Fire Company215-635-0737Elsinboro Fire Company856-935-0052Enterprise Fire Department215-675-4040Exeter Township Volunteer Fire Department610-779-8848Fairless Hills Volunteer Fire Department215-949-0443Falls Township Fire Company215-547-5225Feasterville Fire Company215-357-1047Florence Township Fire Department609-499-1393Folsom Fire Company610-461-9802Gibbsburo Bureau of Fire Safety856-783-6655 EXT. 151Gibbstown Volunteer Fire Company856-423-0050Gladwyne Fire Company610-642-9586Glenolden Fire Company610-583-8380Gloucester Township Fire District #41-856-227-7731Gloucester Township Fire District #5(856) 228-0032Goodwill Fire Company (Glenolden)610-583-3982Good Will Fire Company (Bridgeport)610-275-1849Good Will Steam Fire Engine Company (Pottstown)610-326-5460Haddon Heights Fire Department856-546-7135Hamilton Township Fire District #2609-586-4095Hamilton Township Fire District #3609-392-1710Hamilton Township Fire District #4609-585-3273Hamilton Township Fire District #6609-585-7383Hamilton Township Fire District #7609-890-9834Hamilton Township Fire District #8609-586-5454Hammonton Volunteer Fire Department Station #1609-561-4329Hammonton Volunteer Fire Department Station #2609-567-4330Harmonville Fire Company610-828-0836Hartsville Fire Company of Warminster, PA(215) 672-9242Haverford Township610-446-1000Hatboro Fire Marshal's Office215-443-9100Hatfield Township Fire Marshal's Office215-855-0900Horsham Fire Marshal's Office(215) 643-3131Huntingdon Valley Fire Company215-947-2454Jefferson Fire Company #1610-539-3990Kennett Fire Company610-444-4810King of Prussia Volunteer Company610-265-1063Langhorne-Middletown Fire Company215-757-5526 (Station 21) and 215-752-1614 (Station 22)Lansdowne Fire Company610-623-1332Levittown Fire Company #1(215) 945-6767Levittown Fire Company #2(215) 945-4930Liberty Fire Company(856) 299-5587Liberty Steam Engine Fire Company(610) 948-6510Lindenwold Fire District #1(856) 346-0935Linfield Fire Company(610) 495-7561Linwood Volunteer Fire Company(609) 927-6611Llanerch Fire Company(610) 446-9870Logan Volunteer Fire Company of Pedricktown(856) 299-2280Longport Borough Fire Department(609) 822-9578Lower Alloways Creek Fire & Rescue(856) 935-0355Lower Chichester Volunteer Fire Company(610) 485-6839Lower Merion Fire Department(610) 645-6190Lower Providence Fire Company(610) 539-9084Lower Southampton Township Fire Marshal's Office(215) 357-1133Mantua Fire District #1(856) 468-7222Margate City Fire Department(609) 822-5562Mays Landing Fire Department(609) 625-1628McKinley Fire Company #1(215) 572-6096Middletown Township Fire Marshal's Office215-750-3812Millville Fire Company(302) 539-7557Milmont Fire Company(610) 532-3232Minquadale Fire Company(302) 652-0986Monroeville Volunteer Fire Department(856) 358-3825Montgomery Township Department of Fire ServicesBattalion 1 - Route 309 & Stump Road 215-699-8699Battalion 2 - Rt. 202 & Montgomery Avenue 215-855-3918Moorestown Township Fire Prevention856-234-1222Morrisville Fire Company215-295-9001Mount Laurel Fire Department(856) 234-6053Nether Providence Township Fire Marshal's Office(610) 892-2875New Egypt Fire Company #1(609) 758-3920Newportville Fire Company(215) 788-5220Norristown Fire Department(610) 292-8281Northampton Township Fire Department(215) 357-8277Norriton Fire Engine Company(610) 279-3456Norwood Fire Company(610) 461-1111Nottingham Fire Department(215) 638-7008Oakmont Fire Company610-446-9837Palmyra Fire Department(717) 838-1421Paoli Fire Department(610) 644-1712Parkland Fire Company Station #9(215) 757-4227Penndel Fire Company Station #8(215) 757-2707Pennsauken Fire Department856-665-0774Perkasie Fire Company #1(215) 257-6950Perseverance Volunteer Fire Company(215) 723-9209Phoenixville Fire Department(610) 933-9717Pine Hill Fire Department(856) 783-8666Pleasantville Fire Department(609) 484-3667Plymouth Fire Company #1570-779-9878Plymouth Township Fire Department610-828-0836Prospect Park Fire Company #1(610) 522-1830Quakertown Fire Department215-536-1443Quinton Fire Company856-935-4024Reliance Fire Department814-342-2710Roslyn Fire Company #1215-885-4490Salem City Fire Department(856) 935-0371Sellersville Fire Department215-257-4028Sharon Hill Fire Company610-583-7302Shapiro Fire Protection Co.(215) 675-9847Silverdale Fire Company215-257-9620Southampton Fire Company #1215-357-6353Springfield Fire Company610-544-0260Swedesburg Volunteer Fire Company(610) 272-9853Third District Volunteer Fire Company Station #14(215) 788-6214Tinicum Township Fire Company(610) 521-3944Trevose Fire Company(215) 357-1314Tullytown Volunteer Fire Company215-949-3033Union Fire Company215-639-2988Upper Darby Township Fire Department610-352-1666Upper Dublin Township Fire Department215-646-2555Upper Providence Fire Department610-933-9179Valley Forge Volunteer Fire Company(610) 935-9930Vineland Fire Department856-691-2480Wagontown Fire Company(610) 384-2270Weldon Fire Company215-572-0312Warminster Fire Department(215) 675-4691Warrington Township Fire Company #1, Station 29215-343-0544Washington Township Fire Department(856) 863-4000West Norriton Township Fire Marshal's Office(610) 631-0450Westampton Township Fire Department(609) 267-2041Westville Fire Department(856) 456-9432Whitemarsh Township Fire Marshal's Office610-825-3535William Penn Fire Company Oxford Valley(215) 943-1908William Penn Fire Company Station #7(215) 752-7740Williamstown Fire Department(856) 629-4414Willingboro Fire Department(609) 871-7476Willow Grove Fire Company Pennsylvania(215) 659-7633Willow Grove Fire Company New Jersey856-696-2270Wilmington, DE Fire Department(302) 576-3120Wissahickon Fire Company(215) 646-5592Worcester Fire Department(610) 584-5159Yeadon Fire Company(610) 623-9642Save a Life Saturday is coming to over 30 selected The Home Depot stores on Saturday, 2/4/2017 from 10am until 2pm. Stop by to see your local Kidde Representative for more information on which Kidde smoke and CO alarms are right for your family, learn fire safety tips, and pick up a free escape plan to practice with your family.E WHITELAND/FRAZER690 LANCASTER PIKEFRAZER, PA 19355610-722-0707DELRAN9000 RT 130 SOUTHDELRAN, NJ O8075856-824-1815EWING1621 N OLDEN AVEEWING, NJ O8638609-393-3697E. WINDSOR739 ROUTE 33 WESTEAST WINDSOR, NJ O8520609-426-2441BRANDYWINE601 NAAMANS RDCLAYMONT, DE 19703302-791-0200S PHILADELPHIA1651 S COLUMBUS BLVDPHILADELPHIA, PA 19148215-218-0600OXFORD VALLEY400 COMMERCE BLVDFAIRLESS HILL, PA 19030215-943-1900MONTGOMERYVILLE751 HORSHAM RD UNIT DLANSDALE, PA 19446215-393-8180PLYMOUTH TOWNSHIP200 ALAN WOOD ROADCONSHOHOCKEN, PA 19428610-834-1228ALLENTOWN1350 MACARTHUR ROADWHITEHALL, PA 18052610-770-6440CHELTENHAM2385 CHELTENHAM AVEPHILADELPHIA, PA 19150215-881-9600ROOSEVELT4640 ROOSEVELT BLVDPHILADELPHIA, PA 19124215-537-6100UPPER DARBY5342 W BALTIMORE PIKEPRIMOS-SECANE, PA 19018610-394-9600CONCORD TOWNSHIP200 HATTON DRIVEGLEN MILLS, PA 19342610-459-4278LANCASTER, PA1700-D FRUITVILLE PIKELANCASTER, PA 17601717-239-3980NESHAMMY900 ROCK HILL DR.BENSALEM, PA 19020215-942-4779DOWNINGTON965 E LANCASTER AVEDOWNINGTOWN, PA 19335610-518-3330ALLENTOWN SOUTH1951 GLENWOOD ST SWALLENTOWN PA, 18103610-791-5990RIDLEY TOWNSHIP300 MACDADE BLVD.FOLSOM, PA 19033610-532-6884WARRINGTON650 EASTON RDWARRINGTON, PA 18976215-491-0189WEST NORRITON600 SOUTH TROOPER RDNORRISTOWN, PA 19403610-631-7775PORT RICHMOND2539 CASTOR AVENUEPHILADELPHIA, PA 19134215-744-1128TULLYTOWN145 LEVITTOWN PKWYLEVITTOWN, PA 19055215-269-4923PHIL/OREGON AVE2200 OREGON AVENUEPHILADELPHIA, PA 19145215-551-1753MARPLE700 REED ROADBROOMALL, PA 19008610-356-3927WILLOW GROVE2250 EASTON RDWILLOW GROVE, PA 19090215-657-2897KING OF PRUSSIA181 S GULPH ROADKING OF PRUSSIA, PA 19406610-265-7380BUSTLETON AVE11725 BUSTLETON AVE.PHILADELPHIA, PA 19116215-676-7029MARLBORO170 UNION HILL ROADMORGANVILLE, NJ 07751732-617-7102S BRUNSWICK4095 US HWY 1MONMOUTH JUNCTION, NJ 08852732-438-5980NORTH BERGEN7605 TONNELLE AVENUENORTH BERGEN, NJ 07047201-868-8125