Philly Mag's Philly Cooks

#3 Laurel: French

#4 Palizzi Social Club: Italian

#11 Townsend: French

#16 ITV: Eclectic

#20 Noord: Northern European

#24 Fond: American

#25 Will: French

#30 Sate Kampar: Malaysian

#32 Perla: Filipino

#38 Stargazy: British

#40 Le Virtu: Italian

#49 Brigantessa: Italian

#50 Mr. Martino's Trattoria: Italian

Thirteen of the spots on Philadelphia Magazine's 50 best restaurants list are on East Passyunk Avenue. Jeannette Reyes highlights the offerings on this restaurant row.Feb 1, 630-9pSheraton Philadelphia Downtown Hotel201 North 17th StreetPhiladelphia, PA 191031617 East Passyunk Avenue215-271-82991408 South 12th StreetNo Phone1623 East Passyunk Avenue267-639-32031615 East Passyunk Avenue267-858-06691046 Tasker Street267-909-97041537 South 11th Street215-551-50001911 East Passyunk Avenue215-271-76831837 East Passyunk Avenue267-324-38601535 South 11th Street267-273-00081838 East Passyunk Avenue215-309-27611927 East Passyunk Avenue215-271-56261520 East Passyunk Avenue267-318-73411646 East Passyunk Avenue215-755-0663