Autoridades de salud presentan plan para eliminar 8 colorantes alimentarios artificiales en EE.UU.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunciaron el martes una serie de medidas para eliminar gradualmente ocho colorantes y tintes alimentarios artificiales del suministro de alimentos de Estados Unidos para finales del próximo año.

En una conferencia de prensa, el Secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., dijo que las agencias trabajarán con las empresas alimentarias para eliminar los colorantes de los productos.

"Sólo quiero instarles a todos ustedes a que no es el momento de detenerse; es el momento de redoblar sus esfuerzos, porque ahora los tenemos a la carrera, y vamos a ganar esta batalla", dijo Kennedy a sus partidarios durante la rueda de prensa. "Y dentro de cuatro años, vamos a tener la mayoría de estos productos fuera del mercado, o sabrán de ellos cuando vayan a la tienda de comestibles".

En la conferencia de prensa, el Comisionado de la FDA, Dr. Marty Makary, dijo que las agencias están buscando revocar la autorización de dos colorantes alimentarios sintéticos y trabajar con la industria alimentaria para eliminar seis colorantes sintéticos restantes utilizados en cereales, helados, aperitivos, yogures y más.

"Hoy, la FDA está tomando medidas para eliminar los colorantes alimentarios derivados del petróleo del suministro de alimentos de EE.UU. y de los medicamentos. Durante los últimos 50 años, los niños estadounidenses han estado viviendo cada vez más en una sopa tóxica de productos químicos sintéticos", declaró a los periodistas.

Makary afirma que hay estudios que relacionan los tintes sintéticos derivados del petróleo con enfermedades como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la obesidad, la diabetes, el cáncer y los problemas gastrointestinales.

¿Por qué nos la jugamos?", afirmó. "Mientras los niños de Estados Unidos enferman y sufren, el 41% de los niños padece al menos una enfermedad, y uno de cada cinco toma medicación. La respuesta no es más Ozempic, más medicación para el TDAH y más antidepresivos. Hay un papel para esos medicamentos, pero tenemos que buscar las causas subyacentes".

El HHS y la FDA piden a la industria alimentaria que "establezca una norma nacional y un calendario... para la transición de los colorantes basados en productos petroquímicos a alternativas naturales", según un comunicado de prensa enviado el martes por la tarde.

La administración del ex presidente Joe Biden inició en enero el proceso de prohibición de un colorante artificial, el Rojo No. 3, que deberá eliminarse de los alimentos en enero de 2027 y de los medicamentos en 2028, porque se ha demostrado que causa cáncer en ratas. La FDA informó el martes de que está solicitando a las empresas alimentarias que aceleren la retirada del Rojo No. 3.

Las autoridades federales están tomando medidas para retirar la autorización de dos colorantes alimentarios sintéticos -el rojo cítrico No. 2 y el naranja B- en los próximos meses. Además, los otros seis colorantes derivados del petróleo que las agencias federales de salud pretenden eliminar para finales del próximo año son el Verde No. 3, el Rojo No. 40, el Amarillo No. 5, el Amarillo No. 6, el Azul No. 1 y el Azul No. 2.

La FDA también está tomando medidas para autorizar cuatro nuevos aditivos colorantes naturales, según anunciaron las autoridades el martes.

Aún no está claro qué mecanismo de aplicación buscará Kennedy para poner en práctica los nuevos cambios.

El calendario para eliminar gradualmente los colorantes sintéticos llega después de que Kennedy dijera a los líderes de la industria alimentaria en una reunión el mes pasado que quería que sus empresas eliminaran los colorantes artificiales de sus productos para el final de su mandato de cuatro años, según un memorando que describe la reunión, obtenido por ABC News.

El anuncio de Kennedy del martes acelera ese proceso - y alerta a las empresas de que Kennedy pretende cumplir su advertencia rápidamente.

Desde dulces a cereales para el desayuno, o medicamentos, los colorantes alimentarios sintéticos están presentes en una amplia gama de productos que consumen los estadounidenses. Los estudios sugieren que su color vibrante hace que los alimentos sean más apetecibles e incluso podrían aumentar el apetito.

Los efectos de los colorantes sobre la salud no se conocen del todo, pero muchos otros países han prohibido totalmente los aditivos o han exigido que los envases de los alimentos lleven etiquetas de advertencia sobre los riesgos para la salud.

Todos los colorantes pueden provocar reacciones alérgicas en una pequeña minoría. Varios colorantes se han relacionado con la hiperactividad y los problemas de comportamiento de los niños o han demostrado ser cancerígenos en ratones o ratas, pero ninguno ha demostrado ser cancerígeno en humanos.

Tanto los estados rojos como los azules han tomado cartas en el asunto y han eliminado los colorantes artificiales de ciertos alimentos. Tanto Virginia Occidental como California han aprobado leyes para prohibir un puñado de colorantes alimentarios en los almuerzos escolares, con planes para extender la prohibición también a un nivel más amplio, estatal.

En Virginia Occidental, la prohibición de los colorantes artificiales en los almuerzos escolares entrará en vigor en agosto, convirtiéndose en el primer estado del país en aplicar tales restricciones. En California, entrará en vigor en 2028.

Otros 26 estados, de Iowa a Washington y de Texas a Vermont, están estudiando una legislación similar en torno a la prohibición de colorantes alimentarios u otros aditivos químicos en los alimentos, según una lista recopilada por el Grupo de Trabajo Medioambiental, una organización de defensa que se centra en los productos químicos y las toxinas.

La Oficina de Evaluación de Peligros para la Salud Ambiental de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de California concluyó en 2021 un estudio de dos años de duración sobre siete colorantes alimentarios sintéticos en el que se detectaron asociaciones con determinados resultados neuroconductuales en algunos niños.

Los investigadores también descubrieron que el nivel actual de "ingesta diaria aceptable" de la FDA para los colorantes puede ser demasiado alto para proteger a los niños del posible impacto conductual, según el informe.

En un comunicado emitido el martes, la Asociación Internacional de Fabricantes de Colorantes declaró: "Los aditivos colorantes, ya sean naturales o sintéticos, son esenciales para la consistencia, el atractivo visual y la confianza del consumidor en los productos alimentarios. Los aditivos colorantes han sido rigurosamente revisados por las autoridades sanitarias mundiales, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, y no han planteado problemas de seguridad. A pesar de las ideas erróneas más extendidas, los colorantes FD &C están aprobados y siguen utilizándose en todo el mundo, incluida la Unión Europea, donde se identifican por su nombre químico y su número E. Exigir la reformulación para finales de 2026 ignora las pruebas científicas y subestima la complejidad de la producción de alimentos. Este proceso no es sencillo ni inmediato, y las interrupciones de suministro resultantes limitarán el acceso a productos de alimentación familiares y asequibles.

"AIMC y sus miembros siguen comprometidos con el diálogo basado en la ciencia sobre los aditivos colorantes".