STORE LOCATIONS:

Sponsored By:•Replace smoke alarms every 10 years. Install smoke alarms on every floor, in hallways, inside bedrooms and outside of sleeping areas. Also, if smoke alarms are turning yellow, they need to be replaced.•Test alarms weekly.•Install CO alarms on each floor and near bedrooms. CO weighs about the same as air, so an alarm can be plugged into an outlet, placed on a table or shelf or mounted high on a wall.•As of 2010, Pennsylvania law requires CO alarms to be installed outside of each separate sleeping area in the immediate vicinity of bedrooms in all newly constructed one and two-family dwellings.•As of 2013, Pennsylvania law requires CO alarms to also be installed in the immediate vicinity of fossil-fuel burning heaters or fireplaces in all multi-family dwelling units.•Since 2009, residents living in the city of Philadelphia must have CO alarms in all new and existing one and two-family homes and residential care/assisted living facilities. CO alarms must be installed within 15 feet from bedrooms and sleeping areas.Save a Life Saturday is coming to over 30 selected The Home Depot stores on Saturday, 2/3/2018 from 10am until 2pm. Stop by to see your local Kidde Representative for more information on which Kidde smoke and CO alarms are right for your family, learn fire safety tips, and pick up a free escape plan to practice with your family.601 NAAMANS RDCLAYMONT DE 19703302-791-02002000 PEOPLES PLAZANEWARK DE 19702302-838-68181200 NIXON DRMOUNT LAUREL NJ 08054856-234-0880310 WHITEHORSE PIKE SUITE 1LAWNSIDE NJ 08045856-547-96001370 HURFFVILLE RDDEPTFORD NJ 08096856-374-77002703 BURLINGTON MT HOLLY RD RT 541WESTAMPTON NJ 08060609-387-8178116 WALKER AVENUEWEST BERLIN NJ 08091856-719-03352735 ROUTE 42SICKLERVILLE NJ 08081856-728-86009000 RT 130 SOUTHDELRAN NJ 08075856-824-1815320 BRIDGETON PIKEMANTUA NJ 08051856-464-12472160 ROUTE 70 WESTCHERRY HILL NJ 08002856-317-20011651 S COLUMBUS BLVDPHILADELPHIA PA 19148215-218-0600400 COMMERCE BLVDFAIRLESS HILLS PA 19030215-943-19001336 BRISTOL PIKEBENSALEM PA 19020215-638-3510751 HORSHAM RD - UNIT DLANSDALE PA 19446215-393-8180200 ALAN WOOD ROADCONSHOHOCKEN PA 19428610-834-12282385 CHELTENHAM AVEPHILADELPHIA PA 19150215-881-96004640 ROOSEVELT BLVDPHILADELPHIA PA 19124215-537-61005342 W BALTIMORE PIKEPRIMOS-SECANE PA 19018610-394-9600200 HATTON DRIVEGLEN MILLS PA 19342610-459-4278900 ROCK HILL DRBENSALEM PA 19020215-942-4779300 MACDADE BLVDFOLSOM PA 19033610-532-6884650 EASTON RDWARRINGTON PA 18976215-491-0189600 SOUTH TROOPER RDNORRISTOWN PA 19403610-631-77752539 CASTOR AVENUEPHILADELPHIA PA 19134215-744-1128145 LEVITTOWN PKWYLEVITTOWN PA 19055215-269-49232200 OREGON AVENUEPHILADELPHIA PA 19145215-551-1753700 REED ROADBROOMALL PA 19008610-356-39272250 EASTON ROADWILLOW GROVE PA 19090215-657-2897181 S GULPH ROADKING OF PRUSSIA PA 19406610-265-738011725 BUSTLETON AVEPHILADELPHIA PA 19116215-676-7029Abington Township Fire Marshal's Office267-536-1000Green Ridge Fire Company, Aston Township610-494-6771Avondale Fire Company610-268-2486Barren Hill Volunteer Fire Company610-825-2250Bensalem Township Fire Rescue215-633-3617Bon Air Fire Company610-446-6008Borough of Hatboro Fire Marshal's Office215-443-9100Bridgeport Fire Company No. 1610-275-9860Bristol Township Fire Marshal's Office215-785-5671Brookhaven Fire Company610-872-8093Brookline Fire Company610-449-4567Bucks County Fire Marshal's Office1-888-942-8257Chalfont Borough Fire Marshal's Office215-822-7295Cheltenham Fire Company215-379-2803Chester County Fire Marshal's Office610-344-5000Clifton Heights Fire Company484-844-2176Collegeville Fire Company #1610-489-4464Collingdale Fire Company #1610-583-2323Washington Fire Company No. 1, Conshohocken610-828-4095Conshohocken Fire Company No. 2610-828-4095Cornwells Fire Company215-639-1111Darby Fire Company #1610-583-5111Dewey Fire Company610-838-0161Doylestown Fire Company215-348-2656East Lansdowne Fire Company610-259-0877Edge Hill Fire Company215-885-7178Edgely Fire Company215-943-7751Elkins Park Fire Company215-635-0737Empire Hook & Ladder Company610-326-2212Enterprise Fire Company of Hatboro215-675-4040Exeter Township Volunteer Fire Department610-779-8848Falls Township Fire Company215-547-5225Feasterville Fire Company215-357-1047Folcroft Fire Company No. 1610-461-2256Gilbertsville Fire & Rescue610-367-2290Gladwyne Fire Company610-642-9586Glenolden Fire Company610-583-8380Good Will Fire Company (Bridgeport)610-275-1849Good Will Steam Fire Engine Company No. 1 (Pottstown)610-326-5460Harmonville Fire Company610-828-0836Haverford Township610-446-1000 x2251Horsham Township Fire Marshal's Office(215) 643-3131Jefferson Fire Company No. 1610-539-3990Jenkintown Borough215-885-0700Langhorne-Middletown Fire Company215-757-5526 (Station 21) and 215-752-1614 (Station 22)Lansdowne Fire Company610-623-1332Levittown Fire Company #1(215) 945-6767Liberty Steam Fire Company(610) 948-6510Limerick Fire Company610-489-2222Linfield Fire Company(610) 495-7561Lower Chichester Volunteer Fire Company(610) 485-6839Lower Merion Fire Department(610) 645-6190Lower Moreland Township Fire Marshal's Office215-947-3100Lower Providence Fire Department(610) 539-9084Lower Southampton Township Fire Marshal's Office(215) 357-1133McKinley Fire Company #1(215) 572-6096Middletown Township Fire Marshal's Office215-750-3812Milmont Fire Company(610) 532-3232Morrisville Fire Company215-295-9001Nether Providence Township Fire Marshal's Office(610) 892-2875North Penn Volunteer Fire Company215-699-4337Norwood Fire Company(610) 461-1111Nottingham Fire Department(215) 638-7008Oakmont Fire Company610-446-9837Parkland Fire Company Station 9(215) 757-4227Penndel Fire Company Station 8(215) 757-2707Perkasie Fire Company #1(215) 257-6950Perkiomen Fire Company610-489-7707Phillies Fire Company610-326-3260Plymouth Fire Company No. 1570-779-9878Perseverance Volunteer Fire Company215-723-9209Prospect Park Fire Company610-522-1830Quakertown Fire Department215-536-1443Radnor Township610-522-1830Roslyn Fire Company #1215-885-4490Sellersville Fire Department215-257-4028Sharon Hill Fire Company610-583-7302Spring Mill Fire Company No. 1610-825-1164Springfield Township Fire Marshal's Office215-836-7600 x111Swedesburg Volunteer Fire Company(610) 272-9853Third District Volunteer Fire Company Station 14(215) 788-6214Towamencin Volunteer Fire Company215-362-2776Upper Dublin Township215-643-1600Upper Providence Township Dept. of Fire and Emergency Services610-933-9179Upper Southampton Township215-322-9700 x141Warminster Fire Department(215) 675-4691Warrington Township Dept. of Emergency Services215-997-7501Weldon Fire Company215-572-0312West Norriton Township Fire Marshal's Office(610) 631-0450Whitemarsh Township Fire Marshal's Office610-825-3535William Penn Fire Company Oxford Valley(215) 943-1908William Penn Fire Company Station 7(215) 752-7740Willow Grove Fire Company Pennsylvania(215) 659-7633Wissahickon Fire Company(215) 646-5592Worcester Volunteer Fire Department(610) 584-5159Yeadon Borough Fire Marshal's Office610-284-3110Yeadon Fire Company(610) 623-9642NEW JERSEYAtlantic County Fire Marshal's Office609-407-6741Auburn Volunteer Fire Company856-299-3385Berlin Borough Fire Company #1856-767-7777 x308Berlin Township Fire District 1856-767-1839Beverly City Fire Department609-387-4878Bordentown Township Fire District #2(609) 298-8527Bridgeton Fire Department856-451-4250Burlington County Fire Marshal's Office609-265-5000Burlington Township Fire Department609-386-0462Camden Fire Department856-757-7529Cherry Hill Fire Department856-795-1340Cinnaminson Fire District 1856-829-5220Collings Lakes Fire Department609-561-9614Collingswood Fire Department856-854-1043Deerfield Township Fire Prevention856-455-3200Delanco Fire Department: Washington Fire Company #1856-764-0951Deptford Fire Department856-848-3098Fairfield Township513-887-4402Franklin Township Fire Marshal's Office732-873-2500 x6303Gloucester City Fire Department856-456-0231Gloucester Township Fire District #41-856-227-7731Gloucester Township Fire District #5(856) 228-0032Greenwich Fire Company856-455-6994Haddon Heights Fire Department856-546-7135Hamilton Township Fire District #2609-586-4095Hamilton Township Fire District #3609-392-1710Hamilton Township Fire District #4609-585-3273Hamilton Township Fire District #5609-888-1277Hamilton Township Fire District #6609-585-7383Hamilton Township Fire District #7609-890-9834Hamilton Township Fire District #8609-586-5454Hamilton Township Fire District #9609-585-5710Lindenwold Fire District #1856-346-0935Logan Volunteer Fire Company Station 3(856) 299-2280Malaga Fire Company856-694-9850Margate City Fire Department(609) 822-5562Mauricetown Fire Company856-785-1122Moorestown Township Fire Prevention856-234-1222Mount Laurel Fire Department(856) 234-6053National Park Fire Department856-848-2132Pennsauken Fire Department856-665-0774Pine Hill Fire Department(856) 783-8666Plumstead Township Fire District #1609-758-2350Quinton Fire Company856-935-4024Salem County Fire Marshal's Office856-769-3500Vineland Fire Department856-691-2480Voorhees Township Fire Department856-783-6630Washington Township Fire Department(856) 863-4000Westampton Township Fire Department(609) 267-2041Willingboro Fire Department(609) 871-7476Willow Grove Fire Company New Jersey856-696-2270DELAWAREElsmere Fire Company302-999-0183Millville Fire Company(302) 539-7557Minquadale Fire Company(302) 652-0986Wilmington Fire Department(302) 576-3120