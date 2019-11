CMAs 2019 winners: 'Old Town Road', Kacey Musgraves take home early trophies

FULL LIST OF 2019 CMA AWARDS WINNERS, NOMINEES

NASHVILLE, Tenn. -- Lil Nas X, Billy Ray Cyrus and Kacey Musgraves are the early 2019 CMA Award winners.During a special presentation on "Good Morning America" Wednesday morning, country music duo Maddie & Tae revealed which acts prevailed in two categories: "Old Town Road (Remix)" by Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus won CMA Musical Event of the Year, and "Rainbow" by Kacey Musgraves took home the trophy for CMA Music Video of the Year.The rest of the winners will be announced Wednesday evening during the 2019 CMA Awards.Viewers can stream "On The Red Carpet at the CMA Awards" beginning at 6:30 p.m. ET/3:30 p.m. PT at OnTheRedCarpet.com , and live coverage airs on ABC at 7:30 p.m. ET/PT | 6:30 p.m. CT.Garth BrooksEric ChurchChris StapletonCarrie UnderwoodKeith UrbanAward goes to Artist(s), Producer(s), and Mix Engineer"Burning Man" - Dierks Bentley Feat. Brothers OsborneProducers: Ross Copperman, Jon Randall, Arturo Buenahora, Jr.Mix Engineer: F. Reid Shippen"GIRL" - Maren MorrisProducer: Greg KurstinMix Engineer: Greg Kurstin"God's Country" - Blake SheltonProducer: Scott HendricksMix Engineer: Justin Niebank"Millionaire" - Chris StapletonProducers: Dave Cobb, Chris StapletonMix Engineer: Vance Powell"Speechless" - Dan + ShayProducers: Dan Smyers, Scott HendricksMix Engineer: Jeff JulianoAward goes to Artist and ProducersCenter Point Road - Thomas RhettProducers: Dann Huff, Jesse Frasure, Thomas Rhett, Julian Bunetta, The Stereotypes, Cleve WilsonCry Pretty - Carrie UnderwoodProducers: David Garcia, Jim Jonsin, Carrie UnderwoodDan + Shay - Dan + ShayProducers: Dan Smyers, Scott HendricksDesperate Man - Eric ChurchProducers: Jay Joyce, Arturo Buenahora, Jr.GIRL - Maren MorrisProducers: busbee, Maren Morris, Greg KurstinAward goes to Songwriters"Beautiful Crazy"Songwriters: Luke Combs, Wyatt B. Durrette III, Robert Williford"GIRL"Songwriters: Maren Morris, Sarah Aarons, Greg Kurstin"God's Country"Songwriters: Devin Dawson, Jordan Schmidt, Michael Hardy"Rainbow"Songwriters: Natalie Hemby, Shane McAnally, Kacey Musgraves"Tequila"Songwriters: Dan Smyers, Nicolle Galyon, Jordan ReynoldsKelsea BalleriniMiranda LambertMaren MorrisKacey MusgravesCarrie UnderwoodDierks BentleyLuke CombsThomas RhettChris StapletonKeith UrbanLady AntebellumLittle Big TownMidlandOld DominionZac Brown BandBrooks & DunnBrothers OsborneDan + ShayFlorida Georgia LineMaddie & TaeAward goes to Artists and Producer(s)"All My Favorite People" - Maren Morris (feat. Brothers Osborne)Producers: Maren Morris, busbee"Brand New Man" - Brooks & Dunn (with Luke Combs)Producer: Dann Huff"Dive Bar" - Garth Brooks & Blake SheltonProducer: Garth Brooks"What Happens In A Small Town" - Brantley Gilbert & Lindsay EllProducer: Dann HuffJenee Fleenor, FiddlePaul Franklin, Steel GuitarMac McAnally, GuitarIlya Toshinskiy, Banjo/GuitarDerek Wells, GuitarAward goes to Artist(s) and Director"Burning Man" - Dierks Bentley Feat. Brothers OsborneDirector: Wes Edwards"GIRL" - Maren MorrisDirector: Dave Meyers"God's Country" - Blake SheltonDirector: Sophie Muller"Some Of It" - Eric ChurchDirector: Reid Long and John PeetsCody JohnsonAshley McBrydeMidlandCarly PearceMorgan Wallen"The Blair Garner Show" (Blair Garner and "Off Eric" Garner) - Westwood One"The Bobby Bones Show" (Bobby Bones, Amy Brown, "Lunchbox" Dan Chappell, and Eddie Garcia) - Premiere Networks"The Mayor of Music Row" (Charlie Monk) - Sirius XM Satellite Radio"Nash Nights Live" (Shawn Parr and Elaina Smith) - Westwood One"The Storme Warren Show" (Storme Warren) - Sirius XM Satellite Radio"Chris Carr & Company" (Chris Carr, Kia Becht, McKaila Granning, and "Maverick" Jeffrey Bolen) - KEEY, Minneapolis-St. Paul, Minn."Mason & Remy" (Mason Schreader and "Remy" Zachary Hoesly) - WIL, St. Louis, Mo."The Morning Wolfpack with Matt McAllister" (Matt McAllister, Emily Raines, and "Slow Joe" Wallace) - KKWF, Seattle-Tacoma, Wash."The Rob + Holly Show" (Rob Stone and Holly Hutton) - WYCD, Detroit, Mich."Tanner in the Morning" (Rob Tanner, Catherine Lane, Chris Allen, and "Captain Jim" Homa) - WSOC, Charlotte-Gastonia-Rock Hill, N.C.-S.C."Tony, Jake & Jenn" (Tony Russell, Jake Byron, and Jenn Hays) - KUPL, Portland, Ore."Amanda and Jesse" (Amanda Valentine and Jesse Tack) - WUBE, Cincinnati, Ohio"J.R. and Beth in the Morning" ("J.R." Jon Jaus, Beth Boehm, and Chris Cardenas) - KCYY, San Antonio, Texas"Q Morning Crew" (Mike Wheless and Janie Carothers) - WQDR, Raleigh-Durham, N.C."The Randy, Jamie, and Jojo Show" (Randy Carroll, Jamie Martin, and Jojo Meza) - KAJA, San Antonio, Texas"Ridder, Scott and Shannen" ("Ridder" Shaun Ridderbush, Scott Dolphin, and Shannen Oesterreich) - WMIL, Milwaukee-Racine, WI"Clay & Company" (Clay Moden, Rob Banks, and Val Townsend) - WYRK, Buffalo-Niagara Falls, N.Y."The Doc Show with Jessie" (Ken "Doc" Medek and Jessie Roberts) - WGGY, Wilkes Barre-Scranton, Pa."Mo & StyckMan" ("Mo" Melissa Wagner and "Styckman" Greg Owens) - WUSY, Chattanooga, Tenn."Scott and Sarah in the Morning" (Scott Wynn and Sarah Kay) - WQMX, Akron, Ohio"Tony and Kris" (Tony Randall and Kris Rochester) - WIVK, Knoxville, Tenn."Barrett, Fox & Berry" (Bill Barrett, Tim Fox, and Tracy Berry) - KKNU, Eugene-Springfield, Ore."Ben & Arnie" (Ben Butler and Arnie Andrews) - WCOW, La Crosse, Wis."Dr. Shane and Tess in the Morning" (Shane Collins and Tess Connell) - WPAP, Panama City, Fla."Mackey and Miles in the Morning" (Jim Mackey and Deb Miles) - WBYT, South Bend, Ind."Officer Don & DeAnn" ("Officer Don" Evans and DeAnn Stephens) - WBUL, Lexington-Fayette, Ky.KILT - Houston-Galveston, TexasKPLX - Dallas-Ft. Worth, TexasWIL - St. Louis, Mo.WKLB - Boston, Mass.WYCD - Detroit, Mich.KCYY - San Antonio, TexasKUBL - Salt Lake City-Ogden-Provo, UtahWFMS - Indianapolis, Ind.WLHK - Indianapolis, Ind.WQDR - Raleigh-Durham, N.C.WSIX - Nashville, Tenn.CKRY - Calgary, Alta.KXKT - Omaha-Council Bluffs, Neb.-IowaWBBS - Syracuse, N.Y.WIVK - Knoxville, Tenn.WXCY - Wilmington, Del.KCLR - Columbia, Mo.KFDI - Wichita, Kan.KKNU - Eugene-Springfield, Ore.WBYT - South Bend, Ind.WYCT - Pensacola, Fla.